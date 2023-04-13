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Сегодня, 10:41

Алонсо: «Недооценки «Юниона» нет ни у кого, ждем матч высочайшего уровня»

Мария Гусева
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Юниона».

«Недооценки «Юниона» нет ни у кого, — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо. — Мы уважаем соперника и ждем матч высочайшего уровня. Решать все будут мельчайшие детали. Надо постараться взять нити игры в свои руки. Вижу у ребят желание, а это самое важное для успеха. Ждем двух напряженных матчей. Мы должны сыграть с нужными настроем и концентрацией. Только тогда у нас будет шанс».

Первый матч между «Байером» и «Юнионом» пройдет 13 апреля в Леверкузене, начало — 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 20 апреля в Брюсселе.

Источник: УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
Хаби Алонсо
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