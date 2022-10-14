Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:49

Пеллегрини: «Счастлив, что «Бетис» вышел в плей-офф Лиги Европы»

Пеллегрини доволен ничьей в матче против «Ромы» в Лиге Европы
Руслан Минаев

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал ничью в матче против «Ромы» (1:1) в групповом турнире Лиги Европы.

«Я очень счастлив. Во-первых, выйти в плей-офф турнира. Осталось еще две игры, чтобы занять первое место. Набрать 10 очков из 12, на этом этапе — очень хороший показатель. Набрать 4 очка в [двух матчах] с «Ромой» — тоже очень хорошо.

Мы были лучше «Ромы» в первом тайме. Как и в первой игре. У нас были моменты, мы доминировали и забили. Второй тайм был более равным. То что цель была близко, заставило нас быть осторожными», — сказал Пеллегрини после игры.

«Бетис» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков. «Рома» занимает третье место в группе С, имея 4 очками. Второй — «Лудогорец» (7 очков).

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рома
Мануэль Пеллегрини
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Рогов заявил о ловушке для иностранных наемников в Запорожской области
Кулеба признался в подготовке контрнаступления вместе с Западом
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Эдегору обидно, что «Арсенал» не владел мячом достаточно в матче с «Буде-Глимтом»
Мактоминей повторил уникальное достижение Сульшера финала Лиги чемпионов-1999
Моуринью: «Белотти и Абрахам были ужасны, в перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами»
Тен Хаг: «Суть футбола — в голах»
Де Хеа рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» займет первое место в группе Лиги Европы
«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча Лиги Европы, 13 октября 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Леннон — о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Возможно, это был бы наилучший результат за всю историю «Омонии»

Артета: «Очень рад добиться победы над командой, которая выиграла 14 матчей подряд»