Пеллегрини: «Счастлив, что «Бетис» вышел в плей-офф Лиги Европы»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал ничью в матче против «Ромы» (1:1) в групповом турнире Лиги Европы.

«Я очень счастлив. Во-первых, выйти в плей-офф турнира. Осталось еще две игры, чтобы занять первое место. Набрать 10 очков из 12, на этом этапе — очень хороший показатель. Набрать 4 очка в [двух матчах] с «Ромой» — тоже очень хорошо.

Мы были лучше «Ромы» в первом тайме. Как и в первой игре. У нас были моменты, мы доминировали и забили. Второй тайм был более равным. То что цель была близко, заставило нас быть осторожными», — сказал Пеллегрини после игры.

«Бетис» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков. «Рома» занимает третье место в группе С, имея 4 очками. Второй — «Лудогорец» (7 очков).