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Лига Европы

Сегодня, 13:27

Главный тренер «Бетиса» рассказал, чего ждет от ответного матча с «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В первой встрече испанцы проиграли (1:4).

«Нужно стараться с первой минуты. Даже если не добьемся, чего хотим, это не станет неудачей. Мы сражаемся с командой калибра Лиги чемпионов, у которой бюджет в шесть-семь-восемь раз больше нашего. Даже если не выйдем в следующий раунд, надо показать, что мы не выиграли противостояние, потому что сражались с сильной командой, а не потому, что плохо сыграли дома», — цитирует Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

Матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 марта. Начало — в 20.45 мск.

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
Мануэль Пеллегрини
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