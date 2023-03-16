Главный тренер «Бетиса» рассказал, чего ждет от ответного матча с «МЮ»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В первой встрече испанцы проиграли (1:4).

«Нужно стараться с первой минуты. Даже если не добьемся, чего хотим, это не станет неудачей. Мы сражаемся с командой калибра Лиги чемпионов, у которой бюджет в шесть-семь-восемь раз больше нашего. Даже если не выйдем в следующий раунд, надо показать, что мы не выиграли противостояние, потому что сражались с сильной командой, а не потому, что плохо сыграли дома», — цитирует Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

Матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 марта. Начало — в 20.45 мск.