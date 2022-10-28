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Сегодня, 16:00

Черчесов — о матче с «Монако»: «Головин опять доставил неприятности»

Черчесов оценил игру Головина в матче «Ференцварош» — «Монако»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 5-го тура Лиги Европы (1:1).

«Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, — футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили. Плюс стандарты — в его исполнении практически все опасны. Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Саша. После финального свистка не удалось пересечься, но до матча виделись. Попросил у него маечку для товарища — Головин передал через массажиста», — сказал Черчесов.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.

Станислав Черчесов. «Перед игрой с «Монако» попросил у Головина футболку». Черчесов — об историческом успехе в Лиге Европы

Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Ференцварош
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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