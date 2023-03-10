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Черчесов — о поражении от «Байера»: «Надо учиться на своих ошибках и расти»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (0:2).

— Как оцениваете результат и игру «Ференцвароша»?

— Первое нас не устроило, а вот по части выполнения тренерской установки и особенно по самоотдаче к ребятам глобальных претензий нет. Да, соперник больше владел мячом, но на это и настраивались. Была задача компактно действовать в обороне и в центре поля в расчете на то, что свои моменты у чужих ворот обязательно создадим. Мы их и создали, но не реализовали, а оба гола получили из-за досадных недоработок. Вот их предстоит внимательно разобрать. Надо учиться на своих ошибках и расти.

«Байер» — серьезный клуб бундеслиги, не простил даже мелочей. При этом со вторым мячом немцам еще и повезло с отскоком после исполнения штрафного удара. Но ведь везение в футболе никто не отменял, так что пенять нам надо прежде всего на самих себя. Значит, что-то не донесли до ребят, не до конца объяснили.

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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