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Лига Европы

Сегодня, 17:22

Черчесов оценил игру Головина и Азмуна в Лиге Европы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»
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Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итоги противостояния «Байера» и «Монако» в Лиге Европы.

— Как вам игра Александра Головина против «Байера»? И что скажете об Азмуне?

— Считаю, что Головин сейчас один из лидеров «Монако». В четверг Александр провел достойный матч, а сама встреча получилась такой же интригующей, как и неделей раньше. Это были равные соперники, которые решали все в серии пенальти. Один из них реализовал как раз Азмун, который пока мало играет за «Байер». Не знаю, в чем там дело, но мы хорошо знаем иранца. Повторяю, будем еще изучать команду, где много молодых интересных футболистов.

«Байер» победил «Монако» в ответном матче (3:2, 5:3 — пенальти) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Ответный матч с «Байером» проведем на главном стадионе Венгрии»

Александр Головин
Сердар Азмун
Станислав Черчесов
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Монако
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