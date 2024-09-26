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Сегодня, 02:46

Главный тренер «Галатасарая» назвал интересным новый формат Лиги Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что ему понравился новый формат Лиги Европы.

С сезона-2024/25 команды больше не разбивают на 8 групп по 4 участника в каждой. Число клубов в турнире увеличено с 32 до 36, все команды находятся в одной турнирной таблице. Количество матчей увеличено с 6 до 8.

Восьмерка лучших команд по итогам общего этапа выходит в 1/8 финала турнира, клубы, занявшие места с 9-го по 24-е в группе примут участие в 1/16 финала.

«Новый формат турнира — очень интересный. После победы мы сразу смотрим в таблицу, следим за другими матчами. Очень важно попасть в топ-8 — это наша главная цель. Восемь матчей против восьми разных соперников — это будет увлекательный опыт», — приводит официальный сайт УЕФА слова Бурука.

В среду, 25 сентября «Галатасарай» обыграл ПАОК (3:1) в матче 1-го тура общего этапа. Команда проведет следующую встречу в Лиге Европы 3 октября против РФШ.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай

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