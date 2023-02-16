Тен Хаг: «Если ответная игра будет такой же, все захотят ее увидеть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру команды в первом матче стыкового раунда Лиги Европы против «Барселоны» (2:2).

«Думаю, мы диктовали ход игры, если не считать, может быть, 15 минут в первом тайме. У нас были некоторые трудности, но в остальном мы диктовали игру, и у нас было так много моментов.

Я был немного разочарован тем, что к перерыву счет был 0:0, потому что мы должны были забивать, а те возможности, которые были у соперника, мы создали сами. Но я думаю, что это была отличная игра. Две атакующие команды. Я действительно наслаждался игрой. В итоге она закончилась со счетом 2:2, и мы должны закончить дело на «Олд Траффорд».

Конечно, я определенно отдаю должное Рэшфорду, потому что он в отличной форме, но вся команда выступила хорошо. Я думаю, что это было действительно хорошее командное выступление.

Ответный матч? Если игра будет такой же, я могу себе представить, что все захотят ее увидеть», — цитирует тренера BBC.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.