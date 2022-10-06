Тен Хаг о победе над «Омонией»: «Это была разминка, в воскресенье отреагируем на поражение от «МанСити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над «Омонией» в Лиге Европы (3:2).

«Мы хорошо начали игру, но затем допустили необязательную ошибку и выдали крайне неудачный отрезок из 10 минут. Нужно извлечь из этого урок. У соперника сохранялись шансы, такого нельзя допускать.

В перерыве я сказал игрокам, что нужно больше бегать, мы были слишком статичны. Соперника нужно заставить двигаться, чтобы была возможность открываться у них за спинами. Поэтому мы провели две замены. И замены действительно оказали огромное влияние сегодня.

Сегодня была только разминка, отреагировать [на поражение от «Ман Сити«] мы должны в воскресенье», — сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

В следующем матче «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Эвертоном» в АПЛ. Игра состоится 9 октября.