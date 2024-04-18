Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 09:14

Главный тренер «Марселя» Гассе отметил хорошую игру «Бенфики» на контратаках

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе рассказал об ожиданиях от ответного матча с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги Европы.

«У нас есть 90 минут, чтобы забить гол, а может и больше, чтобы забить второй. Нам нужно найти баланс: атаковать, но уделять внимание переходам «Бенфики». Ее игроки очень здорово играют на контратаках, так что мы должны быстро реагировать после каждой потери. Болельщики сделают свое дело. Мы должны быть готовы к выполнению поставленной цели с самого начала», — цитирует Гассе пресс-служба УЕФА.

Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу португальского клуба. Ответная игра пройдет сегодня, 18 апреля, в Марселе. Начало — в 22.00 мск.

Лига Европы УЕФА
ФК Бенфика
ФК Марсель
0
Читайте также
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Главный тренер «Бенфики» Шмидт рассказал о настрое на ответный матч с «Марселем»