Клеман о поражении от «Байера»: «Обстоятельства сложились не в нашу пользу»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Байера» (2:2, пенальти — 3:5) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Это была равная игра, Леверкузен был лучше нас в первом тайме. Мы были лучше во втором тайме и еще больше доминировали в последние тридцать минут. Нам не хватило немного удачи.

Я, конечно, очень расстроен тем, что команда проиграла, и тем, что мы огорчили людей, которые любят «Монако». Но сегодня я все-таки больше горжусь, потому что мои игроки справились со сложными обстоятельствами. Мы должны поднять голову и с этого момента смотреть вперед», — приводит слова Клемана сайт клуба.

Соперник «Байера» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.