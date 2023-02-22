0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 18:32

Главный тренер «Нанта» Комбуаре: «Если «Юве» проиграет нам в ЛЕ, они будут выглядеть смешно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в стыковом раунде Лиги Европы.

«Завтра большая игра, особенно для «Ювентус», а не для нас. Потому что если «Юве» проиграет нам, они будут выглядеть смешно, в то время как мы будем бороться за выживание в лиге 1 и играть в четвертьфинале Кубка Франции против «Ланса», — приводит слова Комбуаре Instant Foot.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Источник: Instant Foot
Лига Европы УЕФА
ФК Нант
ФК Ювентус
Антуан Комбуаре
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Варан поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в Лиге Европы
Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
В пользу «Барсы» не назначены два пенальти. Каталонцы в шоке от малоопытного итальянского судьи
Гол «Монако» засчитан ошибочно. Израильский судья помог команде Головина
Педри пропустит ответный матч с «Манчестер Юнайтед», но должен успеть восстановиться к игре с «Реалом»
Как же хорош «МЮ» без Роналду! С ним выдать такое шоу с «Барсой» было бы сложно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Варан поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в Лиге Европы