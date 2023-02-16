Моуринью: «Сила «Зальцбурга» заключается в качестве игроков»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зальцбурга».

«Я думаю, что сила «Зальцбурга» заключается в качестве его игроков. Если вы хотите знать, где найти хороших молодых игроков, вам не нужно далеко ходить. Посмотрите на «Зальцбург», и вы найдете игроков высочайшего класса. И если вы посмотрите на их возраст, они молоды, но это не значит, что они неопытны. У них в составе есть ребята, у которых за плечами 15-20 матчей Лиги чемпионов. У них есть мастерство», — приводит пресс-служба клуба слова Моуринью.

Матч «Зальцбург» — «Рома» пройдет сегодня, 16 февраля. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.