Моуринью — о матче с «Лудогорцем»: «Мы выйдем на поле, сосредоточившись только на победе»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».

«Мы хотим выйти в плей-офф Лиги Европы. И, если так рассуждать, то нам достаточно одного результата: победы. Это сложная игра, потому что будет ощущаться давление, но так будет и для соперника. Мы выйдем на поле, сосредоточившись только на победе. «Лудогорец» — опасная команда. Они хороши в контратаках, у них есть несколько быстрых игроков», — цитирует пресс-служба клуба Моуринью.

«Рома» занимает 3-е место у турнирной таблице группы С, набрав 7 очков. «Лудогорец» также набрал 7 очков, но идет вторым, опережая римлян по дополнительным показателям.

Матч «Рома» — «Лудогорец» пройдет сегодня, 3 ноября. Начало встречи -23.00 по московскому времени.