Моуринью: «Игроки «Зальцбурга» показали свой футбол, использовали свои сильные качества»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Зальцбурга» (0:1) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Я бы не сказал, что этот результат сумасшедший. Я бы сказал, неудачный. Но в футболе часто случается, что команда, которая держит ситуацию под контролем и более близка к победе, не забивает и пропускает вместо этого гол. «Зальцбург» показал свой футбол, они использовали свои сильные качества. Они старались не проиграть, и в конце концов им повезло. Но такое случается», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

тветный матч между «Ромой» и «Зальцбургом» состоится в четверг, 23 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.