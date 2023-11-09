Моуринью считает, что «Роме» будет сложно обыграть «Славию» в Лиге Европы

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча со «Славией» в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.
«Мы ожидаем более сложной игры для нас, чем в Риме. Там мы забили на первой минуте и завладели преимуществом, после двадцати минут повели 2:0 и контролировали игру. Это сильная и качественная команда, хорошо организованная, с хорошим тренером. Когда я увидел этот прекрасный стадион то понял, что нам будет нелегко», — приводит слова Моуринью сайт УЕФА.
Первая игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ромы». Матч прошел в Риме на арене «Олимпико».
В четверг, 9 ноября, «Славия» примет «Рому» в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.