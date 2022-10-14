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Лига Европы

Сегодня, 06:42

Моуринью: «Белотти и Абрахам были ужасны, в перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами»

Моуринью прокомментировал ничью с «Бетисом» в Лиге Европы
Руслан Минаев

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче против «Бетиса» (1:1) в групповом турнире Лиги Европы.

«Для нас это была игра на выбывание — если бы мы проиграли, то вылетали. Отыграть первые 45 минут, уступая 0:1 — настоящее давление, такого нет даже в обычном матче чемпионата. Со всеми нашими проблемами, травмами, дисквалификацией, усталость — из-за чего мы поменяли [восемь] игроков с прошлого матча — проявленное нами сердце помогло нам показать лучшую игру во втором тайме.

[Белотти и Абрахам] были ужасны в первом тайме. Они не делали того, о чем я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами — так я на них кричал.

Впереди две игры. Если не победим в них — вылетим. И это хорошо, ведь наша судьба в наших руках», — сказал Моуринью после матча.

«Рома» занимает третье место в группе С, имея 4 очка. «Бетис» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. На втором месте идет «Лудогорец» (7 очков).

Андреа Белотти
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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