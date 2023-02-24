Моуринью доволен игрой «Ромы» в матче Лиги Европы с «Зальцбургом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Зальцбургом» (2:0) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Рома» добилась важной победы. Это была цельная игра на всех этапах. Мне все понравилось. Не могу не отметить, что мои коллеги проделали отличную работу. Спинаццола вернулся в игру хорошо, но легко играть хорошо, когда другие так играют. Когда появляется Вейналдум, он дает команде качество и опыт. Белотти? Даже если он не забивает, он много работает на команду. Мы все счастливы», — приводит слова Моуринью сайт УЕФА.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.