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Лига Европы

19 апреля, 23:37

Мендилибар — о матче с «МЮ»: «Будет очень сложно, опыт на стороне соперника»

Мария Гусева
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Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Первая встреча завершилась вничью -2:2.

«Шансы 50 на 50. Будет очень сложно, даже после ничьей 2:2 в гостях у нас нет преимущества. Болельщики будут нам помогать, но на поле играют 11 против 11. На стороне «Юнайтед» — опыт», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Ответный матч между командами пройдет в Севилье 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037780--sevilla-vs-man-united/
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