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Лига Европы

Сегодня, 12:08

Аллегри — о матче со «Спортингом»: «Нам предстоит встретиться с очень сильным соперником»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга».

«Спортинг» — это техничная и хорошо организованная команда, — цитирует пресс-служба клуба Аллегри. — Тренер добавил глоток свежего воздуха. Матч будет иметь важное значение для закладки фундамента перед ответным матчем, который состоится на следующей неделе в Португалии. Нам предстоит встретиться с очень сильным соперником, который достойно вышел в четвертьфинал этого турнира".

Первый матч между «Ювентусом» и «Спортингом» пройдет 13 апреля в Турине, начало встречи — 22.00 мск. Ответная игра состоится 20 апреля в Лиссабоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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