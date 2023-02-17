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Судейство

Сегодня, 15:23

Гол «Монако» засчитан ошибочно. Израильский судья помог команде Головина

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 9-й минуте стыкового матча Лиги Европы «Байер» — «Монако» (2:3) арбитр Орель Гринфельд ошибочно засчитал взятие ворот леверкузенцев, когда мяч закатился в ворота от ноги голкипера Лукаша Храдецки.

В том эпизоде нападающий гостей Брель Эмболо атаковал вратаря, когда тот находился с мячом в площади ворот. Форвард не сыграл в мяч, а попал своей правой ногой в опорную ногу Храдецки. От такого воздействия голкипер потерял равновесие и упал. При этом он задел мяч, который в итоге оказался в сетке.

Израильскому рефери, который оказался на значительном расстоянии от места событий, следовало зафиксировать нарушение правил, но он вместо этого засчитал гол. Видеоарбитр Рой Рейншрейбер в действия коллеги не вмешался. Так был открыт счет.

«Байер» — «Монако».
«Байер» — «Монако».
Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:3
Монако

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