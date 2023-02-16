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Сегодня, 10:42

Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги Европы против «Байера»

Мария Гусева
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«Монако» назвал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Байера». Игра пройдет в Леверкузене.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 25 игроков, которые отправились в Германию.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Оку, Сарр — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Магасса, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Эмболо, Фолланд.

Матч «Байер» — «Монако» состоится в четверг, 16 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Александр Головин
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ФК Монако
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