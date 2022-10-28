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Лига Европы

Сегодня, 11:50

Головин разочарован, что «Монако» не удалось удержать победу в матче с «Ференцварошем»

Отдел футбола «СЭ»
Александр Головин.
Фото ФК «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью с «Ференцварошем» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы.

«Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определенное разочарование от того, что не удалось удержать победу. Все-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счете. С другой стороны, соперник играл дома», — заявил Головин.

Футболист также отметил, что команда постарается сохранить второе место в таблице перед последним туром.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.

3 ноября монегаски сыграют с «Црвеной Звездой» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 20.45 мск.

Головин в пяти матчах турнира не отметился результативными действиями.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Ференцварош
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