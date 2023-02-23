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Лига Европы

Сегодня, 06:10

Головин включен в заявку «Монако» на ответный матч против «Байера» в Лиге Европы

Виктория Кравченко
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«Монако» опубликован на официальном сайте заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Байера». Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 25 игроков, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Матсима, Оку, Сарр — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Магасса, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Эмболо, Фолланд.

Матч «Монако» — «Байер» состоится в четверг, 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первую встречу монегаски выиграли — 3:2.

Александр Головин
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