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Лига Европы

Сегодня, 03:50

Гомес: «У «Ливерпуля» была возможность гарантировать себе выход в плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес прокомментировал поражение от «Тулузы» (2:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Результат разочаровывает. Нам нужно лучше защищаться. Сегодня вечером в наших руках была возможность гарантировать себе плей-офф, но нам нужно собраться с силами и идти дальше. Нам еще предстоит две игры, чтобы выйти из группы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками идет на втором месте.

Эпизод в&nbsp;матче Лиги Европы между &laquo;Ливерпулем&raquo; и &laquo;Тулузой&raquo;. «Ливерпуль» повержен в Тулузе, «Карабах» проиграл после травмы Лунева, Миранчук и Оздоев — в плей-офф
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
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