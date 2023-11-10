Гомес: «У «Ливерпуля» была возможность гарантировать себе выход в плей-офф»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес прокомментировал поражение от «Тулузы» (2:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Результат разочаровывает. Нам нужно лучше защищаться. Сегодня вечером в наших руках была возможность гарантировать себе плей-офф, но нам нужно собраться с силами и идти дальше. Нам еще предстоит две игры, чтобы выйти из группы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками идет на втором месте.