«Астон Вилла» проиграла «Гоу Эхед Иглз» в матче Лиги Европы

23 октября, 21:41
«Астон Вилла» на выезде уступила «Гоу Эхед Иглз» в матче общего этапа Лиги Европы — 1:2.
У английского клуба гол забил Эванн Гессан. У нидерландцев отличились Матис Сурай и Матс Дейл.
Бирмингемцы могли сравнять счет, но Эмилиано Буэндия не реализовал пенальти в концовке встречи.
«Астон Вилла» с 6 очками занимает 7-е место в таблице. «Гоу Эхед Иглз» (6) — на 10-й строчке.
В параллельных матчах норвежский «Бранн» дома обыграл «Рейнджерс» (3:0), «Бетис» и «Генк» не забили голов (0:0), «Брага» победила «Црвену Звезду» (2:0).
Странно. однако. Эмери. как так?
24.10.2025