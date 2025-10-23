«Астон Вилла» проиграла «Гоу Эхед Иглз» в матче Лиги Европы

«Астон Вилла» на выезде уступила «Гоу Эхед Иглз» в матче общего этапа Лиги Европы — 1:2.

У английского клуба гол забил Эванн Гессан. У нидерландцев отличились Матис Сурай и Матс Дейл.

Бирмингемцы могли сравнять счет, но Эмилиано Буэндия не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Астон Вилла» с 6 очками занимает 7-е место в таблице. «Гоу Эхед Иглз» (6) — на 10-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

23 октября, 19:45. De Adelaarshorst (Девентер)

В параллельных матчах норвежский «Бранн» дома обыграл «Рейнджерс» (3:0), «Бетис» и «Генк» не забили голов (0:0), «Брага» победила «Црвену Звезду» (2:0).

23 октября, 19:45. Brann (Берген)

23 октября, 19:45. Cegeka Arena (Генк)