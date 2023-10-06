Гравенберх — о голе в ворота «Юниона»: «Это было здорово. Впечатления — самые приятные»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх после победы над «Юнионом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы рассказал, что чувствует от забитого гола.

«Это было здорово. Впечатления — самые приятные. Это был самый легкий гол на протяжении моей карьеры. Ну и что: гол есть гол. Игроки очень хороши: для молодых футболистов такой состав и вправду хорош. Мне это очень нравится. Я этому рад и думаю, что в «Ливерпуле» сделали большое дело, купив этим летом настолько классных игроков. Это дорогого стоит. Я был очень рад такому приему с их стороны. Хочется взамен отдавать всего себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Гравенберха.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.