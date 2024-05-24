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Сегодня, 09:34

Губерниев: «Вклад Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы значителен, несмотря на неучастие в финале»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вкладе российского полузащитника Алексея Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы.

В среду, 22 мая, итальянская команда победила «Байер» (3:0) в финале турнира.

«Миранчук — прекрасный футболист. Искренне его поздравляю с тем, что он является полноценным обладателем Лиги Европы. Несмотря на то что он не играл в финале, его вклад в победу значителен.
Что касается будущей карьеры Миранчука, если сейчас вдруг его пригласят в «Манчестер Сити», «Реал» и пообещают ему место в основе, то нечего думать. Но надо быть реалистами — такое вряд ли случится. Побольше бы у нас таких, как Миранчук. Кто-то выбирает спокойную жизнь в России, вместо того чтобы пытаться стремиться к максимуму», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Алексей Миранчук стал первым за 10 лет россиянином, выигравшим еврокубок. До него в сезоне-2013/14 Денис Черышев стал победителем Лиги Европы в составе «Севильи».

Источник: Metaratings
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Кокорин поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы