Губерниев: «Вклад Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы значителен, несмотря на неучастие в финале»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вкладе российского полузащитника Алексея Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы.

В среду, 22 мая, итальянская команда победила «Байер» (3:0) в финале турнира.

«Миранчук — прекрасный футболист. Искренне его поздравляю с тем, что он является полноценным обладателем Лиги Европы. Несмотря на то что он не играл в финале, его вклад в победу значителен.

Что касается будущей карьеры Миранчука, если сейчас вдруг его пригласят в «Манчестер Сити», «Реал» и пообещают ему место в основе, то нечего думать. Но надо быть реалистами — такое вряд ли случится. Побольше бы у нас таких, как Миранчук. Кто-то выбирает спокойную жизнь в России, вместо того чтобы пытаться стремиться к максимуму», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Алексей Миранчук стал первым за 10 лет россиянином, выигравшим еврокубок. До него в сезоне-2013/14 Денис Черышев стал победителем Лиги Европы в составе «Севильи».