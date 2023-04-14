Гудель: «Севилья» возвращается домой с очень хорошими эмоциями»

Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В конце концов, мы возвращаемся домой с очень хорошими эмоциями. Во втором тайме, где-то с 50-60 минуты, мы почувствовали, что «Юнайтед» немного теряет силу, а мы вошли в игру с большим количеством контроля мяч в штрафной, было больше навесов и моментов, а также два хороших гола и возможность выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Гуделя.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.