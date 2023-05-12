Гудель: «Игроки «Севильи» могут собой гордиться»

Защитник «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я горжусь первым таймом. Мы могли забить больше. Во второй половине мы позволили сопернику перехватить инициативу, хотя должны были играть так же, как в первом тайме. Но они все равно не представляли большой опасности. Конечно, неприятно пропускать на 97-й минуте, но мы можем собой гордиться. Мы едем домой с хорошим результатом», — цитирует пресс-служба УЕФА Гуделя.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.