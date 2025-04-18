Викарио: «Полуфинал еврокубкового турнира — большое достижение для «Тоттенхэма», но работа еще не закончена»

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Каждый должен гордиться друг другом. Мы чувствовали себя большой семьей, большим коллективом, мы должны наслаждаться этим. Полуфинал еврокубкового турнира — большое достижение, но работа еще не закончена. Впереди два новых матча. Нас ждет захватывающий полуфинал. Будет тяжело, но мы готовы сражаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Викарио.

В 1/2 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Буде-Глимтом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.