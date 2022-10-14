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Лига Европы

Сегодня, 00:52

Гурбанов рад, что «Карабах» не проиграл «Олимпиакосу» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с «Олимпиакосом» (0:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

«Очень хотели победить. Упорная борьба шла до самого конца. Оппоненты тоже горели желанием. Остался доволен игрой. Считаю, что сыграть как минимум вничью — хороший результат для сегодняшнего матча. Гарантировали себе место в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Соперник приехал сюда за победой, и я рад, что мы не проиграли. Играли против клуба с большой историей. Вдобавок, в их составе есть ряд титулованных игроков. Я переживал, так как мои подопечные были уставшими, но они сумели сохранить игровую дисциплину», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурбанова.

После четырех туров «Карабах» с 7-ю очками на 2-м месте в группе G, а «Олимпиакос» набрал 1 очко и располагается на последней строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036008--qarabag-vs-olympiacos/
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Олимпиакос (Пирей)
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