Гурбанов рад, что «Карабах» не проиграл «Олимпиакосу» в Лиге Европы

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с «Олимпиакосом» (0:0) в матче группового турнира Лиги Европы.

«Очень хотели победить. Упорная борьба шла до самого конца. Оппоненты тоже горели желанием. Остался доволен игрой. Считаю, что сыграть как минимум вничью — хороший результат для сегодняшнего матча. Гарантировали себе место в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Соперник приехал сюда за победой, и я рад, что мы не проиграли. Играли против клуба с большой историей. Вдобавок, в их составе есть ряд титулованных игроков. Я переживал, так как мои подопечные были уставшими, но они сумели сохранить игровую дисциплину», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурбанова.

После четырех туров «Карабах» с 7-ю очками на 2-м месте в группе G, а «Олимпиакос» набрал 1 очко и располагается на последней строчке.