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Лига Европы

Сегодня, 04:12

Хаби Алонсо: «Против «Ромы» важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

«Я с нетерпением жду матча. Нам хочется поскорее выйти на поле. Ждем зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал — большая привилегия. Мы умеем играть на контратаках. Важно хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. Мы прекрасно это знаем и готовы к этому», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037794--roma-vs-leverkusen/
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ФК Рома
Хаби Алонсо
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