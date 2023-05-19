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Сегодня, 02:55

Хаби Алонсо: «Тяжело проигрывать после всего лишь одного пропущенного мяча, но это футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Ромой» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Первый матч леверкузенская команда проиграла (0:1).

«Мы делали все возможное вплоть до финального свистка. Создавали моменты, били по воротам, но так и не забили. Мы провели хороший ответный матч, но не хватило одной детали. Жаль, но мы должны это принять. Тяжело проигрывать после всего лишь одного пропущенного мяча, но это футбол.

Болельщики были невероятны сегодня. До матча, во время игры и после нее. Еще один низкий им поклон. Мы гордимся, что у нас с ними такая тесная связь. За два тура до конца мы все еще верим, что можем пробиться в еврокубки на следующий сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

 
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Футбол
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Хаби Алонсо
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