Хаби Алонсо: «На следующей неделе «Байеру» представится еще одна возможность обыграть «Рому»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо недоволен поражение от «Ромы» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы недовольны результатом. Не хотели проигрывать. Но мы знаем, что на следующей неделе нам представится еще одна возможность, и мы четко понимаем, что надо делать. Надо выиграть матч. У нас нет права на ошибку. Мы должны быть полностью сосредоточены», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.