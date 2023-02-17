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Сегодня, 03:51

Алонсо — о поражении от «Монако»: «Это очень горькое чувство»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Монако» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это очень горькое чувство. После того, как мы сделали самое сложное, забив два гола и имея больше моментов забить, немного расслабились и не защищались достаточно хорошо. Еще многое предстоит сделать, и мы постараемся провести отличную игру в ответной встрече и добиться наилучшего результата, но сегодня мы не использовали тот шанс, который у нас был. Смысл в том, что пока у «Монако» есть преимущество, не нужно сходить с ума, но на этом уровне невозможно получить результаты без правильной интенсивности», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.

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