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Сегодня, 02:09

Магуайр: «МЮ» очень хорошо играл, когда мяч был у нас, а вот без него — очень плохо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Магуайр (слева) и Каземиро.
Фото Reuters
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал ничью с «Порту» (3:3) в матче 2-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Мы разговаривали о том, что можем улучшить. Должны были действовать осторожнее, когда повели со счетом 2:0. Было слишком много свободных пространств, и нас за это наказали. Мы очень хорошо играли, когда мяч был у нас, а вот без него — очень плохо. Если хотим в этом сезоне добиваться успеха, нам нельзя так быстро дважды пропускать в ответ, как сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

"Манчестер Юнайтед" с 2 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. "Порту" располагается на 24-й строчке - 1 очко.

 
Эрик тен Хаг и&nbsp;Харри Магуайр. Магуайр спас «МЮ» и Тен Хага. Команда чуть не сгорела «Порту», ведя 2:0
Источник: Официальный сайт УЕФА
Харри Магуайр
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед

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