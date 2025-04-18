Магуайр: «Если бы вы посмотрели слово «безумие» в словаре, то там была бы игра «МЮ» с «Лионом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лионом» (5:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Если бы вы посмотрели слово «безумие» в словаре, вы, вероятно, описали бы его как эту игру. Безумная игра, и невероятно, что добились нужного результата. Мы создали прекрасные воспоминания для многих наших болельщиков, сделали их счастливыми и дали им много поводов для разговоров — хороших и плохих», — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.