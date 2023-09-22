Хато: «Зрителям должна была понравиться игра — столько моментов у ворот обеих команд»

Защитник «Аякса» Йоррел Хато прокомментировал ничью с «Марселем» (3:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Этот день, конечно же, для меня особенный: мои первые 90 минут в матче группового турнира еврокубка. Зрителям должно было понравиться — столько моментов у ворот обеих команд! Хотя было бы лучше, если бы мы взяли три очка. У «Марселя» хорошая команда: она умеет организовывать острые атаки. Вы были свидетелями того, как быстро она сделала счет 2:1, а затем — и 2:2. В перерыве наш тренер рекомендовал нам не отходить от плана, выискивать свои моменты и не отсиживаться чересчур глубоко», — цитирует пресс-служба УЕФА Хато.

После 1-го тура «Марсель» и «Аякс» делят вторую и третью строчку в группе B (1 очко).