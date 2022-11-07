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Лига Европы

Сегодня, 16:14

Хави назвал «МЮ» худшим соперником, с которым «Барселона» могла бы встретиться в стыковом раунде плей-офф ЛЕ

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Его команда в 1/8 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — отличный соперник и в то же время худший, с которым мы могли бы столкнуться. Нам придется соревноваться очень хорошо, они значительно улучшились с момента прихода Эрика тен Хага", — приводит слова Хави Sportwitness со ссылкой на Sport.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.

Источник: https://sportwitness.co.uk/worst-face-xavi-dreading-playing-improved-manchester-united-draw/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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