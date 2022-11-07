Хави назвал «МЮ» худшим соперником, с которым «Барселона» могла бы встретиться в стыковом раунде плей-офф ЛЕ

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Его команда в 1/8 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — отличный соперник и в то же время худший, с которым мы могли бы столкнуться. Нам придется соревноваться очень хорошо, они значительно улучшились с момента прихода Эрика тен Хага", — приводит слова Хави Sportwitness со ссылкой на Sport.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.