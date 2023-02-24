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Лига Европы

Сегодня, 03:06

Хави: «Барселоне» не хватало хладнокровия во втором тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Нам не хватало хладнокровия во втором тайме. Нужно проявлять больше терпения. Проиграли из-за мелочей. Они дважды забили после наших потерь. В целом, мы неплохо играли, мы сражались и хорошо смотрелись против топовой команды. Очень жалко, что проиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

 
Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036610--man-united-vs-barcelona/
Хави Эрнандес (Хави)
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