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Лига Европы

Сегодня, 13:09

Хави: «Я не считаю «Барселону» фаворитом Лиги Европы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не считает свою команду фаворитом в Лиге Европы. Сине-гранатовым предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала турнира.

«Лига Европы кажется мне очень сложным турниром. Я не считаю «Барселону» фаворитом. Если не будет сюрпризов, то многое решится на «Олд Траффорд». Я ожидаю, что оба матча будут очень равными. Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, но так уж сложилось», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 февраля, начало встречи — 20.45 мск. Ответная игра пройдет 23 февраля.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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