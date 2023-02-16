Хави: «Я не считаю «Барселону» фаворитом Лиги Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не считает свою команду фаворитом в Лиге Европы. Сине-гранатовым предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала турнира.

«Лига Европы кажется мне очень сложным турниром. Я не считаю «Барселону» фаворитом. Если не будет сюрпризов, то многое решится на «Олд Траффорд». Я ожидаю, что оба матча будут очень равными. Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, но так уж сложилось», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 февраля, начало встречи — 20.45 мск. Ответная игра пройдет 23 февраля.