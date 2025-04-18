Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 08:51

Хайкин — о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Это историческое событие для всего норвежского футбола»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал победу над «Лацио» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это грандиозно. Мы очень счастливы. Это историческое событие не только для «Буде-Глимт», но и для всего норвежского футбола. Мы очень рады выходу в полуфинал. Я был зол из-за упущенных моментов, но вы знаете, что это неотъемлемая часть футбола, и именно за это мы его любим. Я доверился своему чутью при отбивании пенальти. Даже после того как я отразил удар Кастельяноса, я не понял, что мы выиграли, но потом увидел, что ребята бегут, и тоже побежал», — цитирует Хайкина пресс-служба УЕФА.

17 апреля «Буде-Глимт» обыграл «Лацио» (3:1, пен. — 3:2). 29-летний россиянин отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти.

В полуфинале Лиги Европы норвежская команда сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч состоится 1 мая, а ответный — 8-го.

Никита Хайкин
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лацио
Читайте также
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя