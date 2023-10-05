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Лига Европы

5 октября, 23:54

«Карабах» обыграл «Хеккен», Лунев отыграл на ноль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото AFP
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«Карабах» обыграл «Хеккен» на выезде в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол забил форвард гостей Жуниньо. Российский вратарь азербайджанской команды Андрей Лунев провел на поле все 90 минут.

Лига Европы. Группа H
05 окт, 22:00. Ullevi(Nya Ullevi) (Гетеборг)
Хеккен
0:1
Карабах

В параллельном матче «Байер» победил «Мольде» в гостях — 2:1. У команды из Леверкузена забили Джереми Фримпонг и Натан Телла, единственный гол хозяев на счету Эмиля Брейвика.

Лига Европы. Группа H
05 окт, 22:00. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
1:2
Байер

«Байер» возглавляет группу H с 6 очками, опережая идущий вторым «Карабах» по разности забитых и пропущенных голов. «Мольде» и «Хеккен» не набрали ни одного очка за два тура. Норвежская команда идет третьей благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.

В третьем туре групповой стадии Лиги Европы «Байер» примет на своем поле «Карабах», а «Мольде» сыграет дома против «Хеккена». Оба матча состоятся 26 октября.

Андрей Лунев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Хеккен
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