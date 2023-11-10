«Мольде» на выезде обыграл «Хеккен»

«Хеккен» проиграл «Мольде» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:3. Встреча прошла на стадионе «Гамла Уллеви» в Гетеборге.

На 16-й минуте Фредрик Гульбрандсен открыл счет, а в середине первого тайма Кристиан Эриксен удвоил преимущество гостей. В начале второй половины нападающий хозяев Срджан Хрстич забил гол. В концовке встречи Эриксен оформил дубль и установил окончательный счет.

«Мольде» набрал 6 очков и занимает 3-е место в группе H. «Хеккен» идет последним — 0 очков.