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Лига Европы

Сегодня, 00:58

«Мольде» на выезде обыграл «Хеккен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хеккен» проиграл «Мольде» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:3. Встреча прошла на стадионе «Гамла Уллеви» в Гетеборге.

На 16-й минуте Фредрик Гульбрандсен открыл счет, а в середине первого тайма Кристиан Эриксен удвоил преимущество гостей. В начале второй половины нападающий хозяев Срджан Хрстич забил гол. В концовке встречи Эриксен оформил дубль и установил окончательный счет.

«Мольде» набрал 6 очков и занимает 3-е место в группе H. «Хеккен» идет последним — 0 очков.

Лига Европы. Группа H
09 нояб, 23:00. Ullevi(Nya Ullevi) (Гетеборг)
Хеккен
1:3
Мольде

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/
Футбол
ФК Мольде
ФК Хеккен
0
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