Игнатьев: «Черчесов сильный специалист, поддерживающий на международном уровне престиж нашего футбола!»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Он сильный российский специалист, поддерживающий на международном уровне престиж нашего футбола, один из тех, кто формирует понимание не только внутри нашего футбола, но и всего зарубежного, что у нас есть своя школа, и эта школа занимает определенную серьезную нишу.

Можно привести пример из легкой атлетики — этот бежит 100 метров за 10 секунд, а этот за 10,1 — значит, первый сильнее. У каждого тренера свои определённые условия", — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Клюквиной.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. За пять туров команда набрала 10 очков.