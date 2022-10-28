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Лига Европы

Сегодня, 13:10

Игнатьев: «Черчесов сильный специалист, поддерживающий на международном уровне престиж нашего футбола!»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Он сильный российский специалист, поддерживающий на международном уровне престиж нашего футбола, один из тех, кто формирует понимание не только внутри нашего футбола, но и всего зарубежного, что у нас есть своя школа, и эта школа занимает определенную серьезную нишу.

Можно привести пример из легкой атлетики — этот бежит 100 метров за 10 секунд, а этот за 10,1 — значит, первый сильнее. У каждого тренера свои определённые условия", — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Клюквиной.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. За пять туров команда набрала 10 очков.

Лига Европы. Группа H
27 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:1
Монако

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
Борис Игнатьев
0
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