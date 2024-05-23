Колыванов — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Футбольный бог наградил Миранчука. Он точно вырос как игрок»

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финальном матче Лиги Европы.

«Футбольный бог наградил не только Лешу, но и Бергамо. В этом году Миранчук однозначно прибавил. Хоть и выходил на замены, но приносил результаты. Он точно вырос как игрок. Думаю, он вряд ли получит интересное предложение. Пока он не столь ярко выступал в «Аталанте». Не на том уровне, чтобы получать прибыльные предложения. Подождем», — сказал Колыванов «СЭ».

В прошедшей встрече российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных.

28-летний хавбек выступает за итальянскую команду с 2020 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.

«Аталанта» впервые в своей истории стала обладателем Лиги Европы.