Колыванов: «У Миранчука есть все шансы проявить себя на «Энфилде»

Бывший форвард «Болонии» и «Фоджи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой».

«Основная задача Миранчука — выйти в основном составе. У Алексея есть все шансы проявить себя на одной из лучших арен мира. Он уже адаптировался в Италии и показывает качественный, интересный футбол. Алексей может отдать тонкую передачу, завершить и разыграть. Надеюсь, Гасперини начнет ему доверять полностью. Алексей хочет доказать, что он игрок с большой буквы. Россияне верят в него! От встречи «Ливерпуль» — «Аталанта» жду боевой игры. Но команде Миранчука будете непросто, все-таки они не обладают такими высококачественными футболистами, какие есть в «Ливерпуле», который в тройке АПЛ. Фаворит здесь, безусловно, команда Клоппа. Допускаю разгромный счет», — сказал Колыванов ODDS.ru

В четверг, 11 апреля, «Ливерпуль» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/24. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 мск.