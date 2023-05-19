Игрок «Байера» назвал «уродливой» игру «Ромы» Моуринью в полуфинале Лиги Европы

Полузащитник «Байера» Керем Демирбай раскритиковал игру «Ромы» в ответном матче полуфинала Лиги Европы (0:0).

«Обидно, что в полуфинале на таком высоком уровне подобный стиль игры может принести успех. В конце они играли очень уродливо», — цитирует Демирбая RTL.

«Рома» один раз ударила по воротам «Байера» в ответной игре полуфинала Лиги Европы, ни разу не попав в створ, но благодаря победе в первом матче (1:0) вышла в финал турнира. Там римляне сыграют с «Севильей». Финальная встреча пройдет 31 мая в Будапеште.