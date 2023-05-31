Игроки «Севильи» перед финалом Лиги Европы поддержали бывшего вратаря клуба Рико

Сегодня, 21:05
Игроки «Севильи» перед финалом Лиги Европы против «Ромы» поддержали бывшего вратаря клуба, Серхио Рико, который недавно получил травму.
Футболисты вышли в футболках c надписью: «Vamos Sergio, estamos contigo (перевод — Давай, Серхио, мы с тобой)».
28 мая стало известно, что вратарь «ПСЖ» Рико получил серьезную травму головы во время катания на лошади. Сообщалось, что у 29-летнего голкипера диагностировано кровоизлияние в мозг.
Рико играл за «Севилью» с 2011 по 2020 года.
Матч финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.