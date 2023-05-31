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Лига Европы

Сегодня, 21:05

Игроки «Севильи» перед финалом Лиги Европы поддержали бывшего вратаря клуба Рико

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игроки «Севильи» перед финалом Лиги Европы против «Ромы» поддержали бывшего вратаря клуба, Серхио Рико, который недавно получил травму.

Футболисты вышли в футболках c надписью: «Vamos Sergio, estamos contigo (перевод — Давай, Серхио, мы с тобой)».

28 мая стало известно, что вратарь «ПСЖ» Рико получил серьезную травму головы во время катания на лошади. Сообщалось, что у 29-летнего голкипера диагностировано кровоизлияние в мозг.

Рико играл за «Севилью» с 2011 по 2020 года.

Серхио Рико. Вратарь «ПСЖ» находится в тяжелом состоянии — у него кровоизлияние в мозг. Вероятно, Рико неудачно упал с лошади

Матч финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;. «Севилья» — «Рома»: короли Лиги Европы против особенного Моуринью. Онлайн-трансляция финала

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