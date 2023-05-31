Игроки «Севильи» перед финалом Лиги Европы поддержали бывшего вратаря клуба Рико

Игроки «Севильи» перед финалом Лиги Европы против «Ромы» поддержали бывшего вратаря клуба, Серхио Рико, который недавно получил травму.

Футболисты вышли в футболках c надписью: «Vamos Sergio, estamos contigo (перевод — Давай, Серхио, мы с тобой)».

28 мая стало известно, что вратарь «ПСЖ» Рико получил серьезную травму головы во время катания на лошади. Сообщалось, что у 29-летнего голкипера диагностировано кровоизлияние в мозг.

Рико играл за «Севилью» с 2011 по 2020 года.

Матч финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.